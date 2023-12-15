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Регион
Опубликовано 15 декабря 2023, 13:26
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Володин назвал умопомрачительное количество антироссийских санкций

Володин: Количество санкций против России беспрецедентно — 17 937

Число антироссийских санкций уже составило около 18 тысяч — это беспрецедентный показатель, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В ходе заключительного пленарного заседания палаты в осеннюю сессию он отметил, что уже в течение 10 лет против России развязывают торговую войну.

"На сегодняшний день количество санкций, объявленных в отношении нашего государства, беспрецедентное — 17 тысяч 937 санкций. В отношении какого-либо другого государства такое количество санкций не объявлялось. Поэтому мы можем с вами проанализировать, что сделано, какие результаты есть", — отметил Володин.

По его словам, желание Вашингтона и Брюсселя добиться краха российской экономики вернулось к ним бумерангом. Экономическая ситуация в Америке, а также ФРГ, Франции и Британии ухудшилась, добавил спикер ГД. Володин подчеркнул, что экономика РФ — номер один в Европе и входит в пятёрку крупнейших в мире, и в этом есть заслуга депутатов Госдумы.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Осипов
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