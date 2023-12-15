Число антироссийских санкций уже составило около 18 тысяч — это беспрецедентный показатель, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В ходе заключительного пленарного заседания палаты в осеннюю сессию он отметил, что уже в течение 10 лет против России развязывают торговую войну.

"На сегодняшний день количество санкций, объявленных в отношении нашего государства, беспрецедентное — 17 тысяч 937 санкций. В отношении какого-либо другого государства такое количество санкций не объявлялось. Поэтому мы можем с вами проанализировать, что сделано, какие результаты есть", — отметил Володин.