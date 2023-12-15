Володин назвал умопомрачительное количество антироссийских санкций
Володин: Количество санкций против России беспрецедентно — 17 937
Число антироссийских санкций уже составило около 18 тысяч — это беспрецедентный показатель, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В ходе заключительного пленарного заседания палаты в осеннюю сессию он отметил, что уже в течение 10 лет против России развязывают торговую войну.
"На сегодняшний день количество санкций, объявленных в отношении нашего государства, беспрецедентное — 17 тысяч 937 санкций. В отношении какого-либо другого государства такое количество санкций не объявлялось. Поэтому мы можем с вами проанализировать, что сделано, какие результаты есть", — отметил Володин.
По его словам, желание Вашингтона и Брюсселя добиться краха российской экономики вернулось к ним бумерангом. Экономическая ситуация в Америке, а также ФРГ, Франции и Британии ухудшилась, добавил спикер ГД. Володин подчеркнул, что экономика РФ — номер один в Европе и входит в пятёрку крупнейших в мире, и в этом есть заслуга депутатов Госдумы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в экономике РФ "хорошая погода", а сравнение с ЕС будет бахвальством. По словам главы государства, запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперёд.
ТАСС / Сергей Фадеичев