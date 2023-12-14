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Путин заявил, что запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперёд

Путин: РФ накопила достаточный запас прочности в экономике, чтобы идти вперёд

14 декабря, 09:41
<p>Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин отметил хороший запас прочности российской экономики для дальнейшего развития страны. Об этом он сказал во время совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии, проходящей в Гостином Дворе в Москве.

"У российской экономики достаточный запас прочности для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и чтобы идти вперёд. И этот запас прочности обеспечен", — подчеркнул глава государства.

Он также отметил три главных преимущества современной России. Во-первых, это высокая консолидация российского общества. Во-вторых, устойчивость финансово-экономической системы страны, что вызывает удивление у Запада. В-третьих, возрастание возможностей силовой составляющей РФ.

Лайф снял, в каких национальных костюмах журналисты будут привлекать внимание Путина на прямой линии

Лайф снял, в каких национальных костюмах журналисты будут привлекать внимание Путина на прямой линии

Ранее сообщалось, что 14 декабря Владимир Путин проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию и подведёт итоги года. Россияне успели отправить главе государства более двух миллионов вопросов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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