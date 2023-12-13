Россияне отправили более 2 млн обращений на прямую линию Путина

Россияне продолжают активно задавать вопросы президенту страны Владимиру Путину, который 14 декабря проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию. Колл-центр Народного фронта принял уже свыше 2 миллионов обращений. Об этом со ссылкой на статистику сообщил телеканал "Россия-1" .

Наибольшее количество вопросов (1,3 миллиона) поступило в колл-центр из телефонных звонков. На втором месте по популярности оказались СМС и ММС — их зарегистрировано более 500 тысяч. Официальный сайт конференции "Москва — Путину" принял 130 тысяч обращений, а одноимённое мобильное приложение — 40 тысяч. Ещё 90 тысяч заявок россияне оставили в социальных сетях, гласит статистика.