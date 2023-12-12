Песков: Путина поддерживают большинство россиян, он это ценит

Президента России Владимира Путина поддерживает большинство населения нашей страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"[В мире] есть те, кто поддерживает действия Путина и есть те, кто не поддерживает. Это совершенно нормально, но это не главное. Главное — то, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в РФ", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента назвал это неоспоримым фактом, а также отметил, что глава государства дорожит поддержкой граждан и черпает в ней свою силу.