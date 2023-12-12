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12 декабря, 09:47

Песков: Путина поддерживают большинство россиян, он это ценит

Президента России Владимира Путина поддерживает большинство населения нашей страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"[В мире] есть те, кто поддерживает действия Путина и есть те, кто не поддерживает. Это совершенно нормально, но это не главное. Главное — то, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в РФ", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента назвал это неоспоримым фактом, а также отметил, что глава государства дорожит поддержкой граждан и черпает в ней свою силу.

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Ранее Лайф рассказывал, что президенту России Владимиру Путину доверяют более 78% граждан. При этом 75,8% жителей страны признались, что одобряют его деятельность на посту главы государства. Таким мнением россияне поделились в ходе опроса, который проводился с 27 ноября по 3 декабря.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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