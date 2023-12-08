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8 декабря, 08:21

Путину доверяют более 78 процентов россиян

ВЦИОМ: 78,5% россиян доверяют Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют более 78% россиян, а 75,8% граждан страны признались, что одобряют его деятельность. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 78,5% респондентов, а 17,3% придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 75,8% опрошенных сообщили, что одобряют деятельность Путина, а не поддерживают его 14,8% россиян. Опрос проводился с 27 ноября по 3 декабря среди 1600 респондентов старше 18 лет.

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Подавляющее большинство россиян назвали президентские выборы значимым событием

Ранее Лайф писал, что, согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному 24 ноября, уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составлял 76%. В начале прошлого месяца этот показатель составлял 77%.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Дарья Нарыкова
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