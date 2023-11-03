Более 77% россиян заявили о своём доверии Путину
ВЦИОМ: Путину доверяют 77,7% россиян
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, иного мнения придерживаются 18% россиян. Деятельность Путина одобряют 74,6% человек, а вот об обратном заявили 15,5% опрошенных.
ВЦИОМ проводил данный опрос с августа по октябрь текущего года. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
А ранее глава РФ Владимир Путин поручил кабмину и нефтяным компаниям принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель. Доклад по этому вопросу российский лидер ждёт до 10 ноября и 8 декабря 2023 года.
ТАСС / Сергей Бобылев