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3 ноября, 08:45

Более 77% россиян заявили о своём доверии Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,7% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, иного мнения придерживаются 18% россиян. Деятельность Путина одобряют 74,6% человек, а вот об обратном заявили 15,5% опрошенных.

ВЦИОМ проводил данный опрос с августа по октябрь текущего года. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

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А ранее глава РФ Владимир Путин поручил кабмину и нефтяным компаниям принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель. Доклад по этому вопросу российский лидер ждёт до 10 ноября и 8 декабря 2023 года.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Дарья Нарыкова
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