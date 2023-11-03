Более 77% россиян заявили о своём доверии Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, иного мнения придерживаются 18% россиян. Деятельность Путина одобряют 74,6% человек, а вот об обратном заявили 15,5% опрошенных.

ВЦИОМ проводил данный опрос с августа по октябрь текущего года. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.