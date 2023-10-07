"В любой ситуации сохраняет контроль": Аналитик объяснил, почему россияне доверяют Путину

Россияне доверяют президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на сложные политические процессы в мире и открытое противостояние с Западом. Об этом Лайфу сказал докторант Института философии СПбГУ и член научно-методического совета РДДМ "Движение первых" Арсений Майоров, комментируя данные ВЦИОМа об одобрении гражданами РФ деятельности главы государства.

"Даже в условиях неопределённости и стресса общество доверяет главе государства и видит в нём активного и рассудительного лидера, который сохраняет контроль над ситуацией даже в условиях колоссального внешнего давления", — поделился аналитик.

По его мнению, это стало возможно благодаря систематическим усилиям Путина и его команды, направленным не только на сохранение стабильности в стране, но и на формулирование публичной повестки развития России, привлекательной и понятной для широкой аудитории. Президент на Валдайском форуме продемонстрировал глубокую погружённость в контекст процессов, происходящих не только внутри страны, но и за её пределами, напомнил специалист.

"Экспертному сообществу приведённые цифры демонстрируют следующее: сегодня у граждан есть надежда на то, что даже в условиях глобальных кризисов Владимир Владимирович благодаря своим сильным лидерским и чисто человеческим качествам способен вывести Россию на траекторию динамичного и долгосрочного развития", — отметил Майоров.