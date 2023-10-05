"Слышать никто не хотел": Путин указал на зашкаливавшую самонадеянность Запада

Ряд стран после распада СССР поняли готовность РФ к конструктивному взаимодействию превратно — как покорность. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Президент подчеркнул, что некоторые западные государства показывают зашкаливающую самонадеянность.

"Все эти годы мы не раз предупреждали: такой подход чреват нарастанием угрозы конфликта. Но слышать нас никто не хотел. Самонадеянность наших партнёров на Западе зашкаливала", — отметил Путин.

В форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Тема дискуссии — "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".