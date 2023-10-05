"Слышать никто не хотел": Путин указал на зашкаливавшую самонадеянность Запада
Путин на "Валдае" указал на зашкаливавшую самонадеянность ряда стран Запада
Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Ряд стран после распада СССР поняли готовность РФ к конструктивному взаимодействию превратно — как покорность. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Президент подчеркнул, что некоторые западные государства показывают зашкаливающую самонадеянность.
"Все эти годы мы не раз предупреждали: такой подход чреват нарастанием угрозы конфликта. Но слышать нас никто не хотел. Самонадеянность наших партнёров на Западе зашкаливала", — отметил Путин.
В форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Тема дискуссии — "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
Также Путин заявил, что такая страна, как Россия, НАТО была не нужна. Он напомнил, что в своё время размышлял о возможном вступлении РФ в Североатлантический альянс.