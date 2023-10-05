Путин: Перед нами стоит задача строительства нового мира

Президент России Владимир Путин высказался о необходимости строительства нового мира. Об этом глава государства заявил в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" заявил о задаче строительства нового мира. Видео © LIFE

"Перед нами стоит задача строительства нового мира. За годы работы клуба произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам срок 20 лет не такой большой, но он выпадал на период слома мироустройства", — подчеркнул глава государства.

В форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Темой дискуссии стала "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".