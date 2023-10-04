Путин высказался о будущем, которое "мало кому может понравиться"

Мир постепенно избавляется от диктатуры ряда стран, которые загоняют остальных в экономическую кабалу. Если бы такая модель отношений продолжала существовать, колониальное будущее мало кому бы понравилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира", — сказал глава государства на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Он подчеркнул, что такое колониальное будущее мало кому может понравиться, поэтому неизбежен и необходим процесс построения многополярного миропорядка, более честного и справедливого для человечества.