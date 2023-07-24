Путин рассказал, каким будет новый многополярный миропорядок

Тот многополярный миропорядок, который сейчас формируется, станет более справедливым и демократичным. В нём найдётся достойное место Африке, Азии, Ближнему Востоку и Латинской Америке, заявил президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

По его словам, в данный момент в мире идёт формирование новых и мощных политических сред, которые всё настойчивее заявляют о себе.

"Уверены, что новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным. И нет сомнений, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики", — подчеркнул Путин.

Он также подчеркнул важность партнёрства России и Африки, которое устремлено в будущее и которое президент охарактеризовал как созидательное и доверительное. Путин заявил, что РФ никогда не пыталась навязать африканским партнёрам свои представления о том, каким должно быть внутреннее устройство, формы и методы управления, а также цели развития и пути их достижения.

Российский лидер заявил, что неизменным остаётся уважение России к суверенитету государств Африки, а также их традициям, ценностям, желанию определять свою судьбу и выстраивать отношения с партнёрами.