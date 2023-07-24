Путин высказался о предоставлении странам Африки места в СБ ООН и G20
Путин: Россия желает странам Африки занять достойное место в СБ ООН и G20
Россия выступает за предоставление странам Африканского континента достойного места в Совете Безопасности ООН и G20. Как сообщил президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", Москва положительно оценивает повышающийся авторитет африканских государств.
"Россия с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных государств, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента", — написал Путин.
По его словам, Россия всегда поддерживает конструктивные инициативы партнёров, а также ратует за то, чтобы африканским странам предоставили достойное место в тех структурах, которые определяют судьбы мира.
Статья "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" написана президентом Владимиром Путиным для СМИ Африканского континента в преддверии второго саммита Россия – Африка и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, намеченных на 27–28 июля в Санкт-Петербурге. В ней российский лидер Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что российская сторона способна заместить поставлявшееся по зерновой сделке украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Также Путин раскрыл истинную выгоду от зерновой сделки для США и Европы.