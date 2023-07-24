Путин высказался о предоставлении странам Африки места в СБ ООН и G20

Россия выступает за предоставление странам Африканского континента достойного места в Совете Безопасности ООН и G20. Как сообщил президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", Москва положительно оценивает повышающийся авторитет африканских государств.

"Россия с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных государств, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента", — написал Путин.

По его словам, Россия всегда поддерживает конструктивные инициативы партнёров, а также ратует за то, чтобы африканским странам предоставили достойное место в тех структурах, которые определяют судьбы мира.