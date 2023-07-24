Более 32 миллионов тонн грузов было экспортировано с Украины за год действия зерновой сделки. Как сообщил президент Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", из них 70% ушло в страны с хорошими доходами, включая Евросоюз.

"За почти год в рамках "сделки" из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма — меньше одного миллиона тонн", — указано в статье.

Глава государства также подчеркнул, что Москва безвозмездно передает минеральные удобрения беднейшим странам, но и тут Запад чинит препятствия: значительная часть поставок заблокирована и "остаётся в недобросовестных руках европейцев".

"Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Остальное остаётся в недобросовестных руках европейцев. И это несмотря на то, что речь идёт о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", — подчеркнул Путин.