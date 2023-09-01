Путин дал прогноз о новом центре экономической и политической жизни всего мира

Азия начнёт доминировать в политико-экономической сфере, этот процесс уже запущен, и он никак не связан с мировыми событиями. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

"С учётом темпов развития Азии и азиатских стран центр экономической и центр политической жизни постепенно будут смещаться в эти регионы. Это абсолютно объективный, неизбежный процесс", — отметил он.

Глава государства напомнил, что Россия уже давно усиливает взаимоотношения с азиатскими партнёрами. Всё это происходит естественно и имеет долгоиграющие перспективы, уверен Путин.