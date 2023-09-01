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1 сентября, 14:44

Путин дал прогноз о новом центре экономической и политической жизни всего мира

Путин считает, что центр экономической и политической жизни сместится в Азию

Азия начнёт доминировать в политико-экономической сфере, этот процесс уже запущен, и он никак не связан с мировыми событиями. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

"С учётом темпов развития Азии и азиатских стран центр экономической и центр политической жизни постепенно будут смещаться в эти регионы. Это абсолютно объективный, неизбежный процесс", отметил он.

Глава государства напомнил, что Россия уже давно усиливает взаимоотношения с азиатскими партнёрами. Всё это происходит естественно и имеет долгоиграющие перспективы, уверен Путин.

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Также президент России Владимир Путин в ходе беседы со школьниками в рамках открытого урока "Разговор о важном" заявил, что скоро встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова

Татьяна Миссуми
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