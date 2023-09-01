Путин заявил, что скоро встретится с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в ходе беседы со школьниками в рамках открытого урока "Разговор о важном" заявил, что скоро встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Достаточно скоро у нас будут мероприятия, будет встреча с председателем Китайской Народной Республики [Си Цзиньпином]", — сказал он.