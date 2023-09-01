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1 сентября, 14:34

Путин заявил, что скоро встретится с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в ходе беседы со школьниками в рамках открытого урока "Разговор о важном" заявил, что скоро встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Достаточно скоро у нас будут мероприятия, будет встреча с председателем Китайской Народной Республики [Си Цзиньпином]", сказал он.

"К сыну — на Вы": Путин рассказал, что его поразило в письмах родного деда

"К сыну — на Вы": Путин рассказал, что его поразило в письмах родного деда

Ранее Владимир Путин рассказал, почему Россия непобедима. Он вспомнил о переписке своего деда с его сыном, в которой первый наказывал "бить этих гадов" — немцев. Глава государства отметил, что народ с таким настроем нельзя сразить.

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ТАСС / POOL / Алексей Майшев

Александр Юнашев
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