Путин заявил, что скоро встретится с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин в ходе беседы со школьниками в рамках открытого урока "Разговор о важном" заявил, что скоро встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Достаточно скоро у нас будут мероприятия, будет встреча с председателем Китайской Народной Республики [Си Цзиньпином]", — сказал он.
Ранее Владимир Путин рассказал, почему Россия непобедима. Он вспомнил о переписке своего деда с его сыном, в которой первый наказывал "бить этих гадов" — немцев. Глава государства отметил, что народ с таким настроем нельзя сразить.
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ТАСС / POOL / Алексей Майшев