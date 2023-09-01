"К сыну — на Вы": Путин рассказал, что его поразило в письмах родного деда

Русский народ обладает внутренней культурой, и это качество, на которое нужно равняться. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе "Разговора о важном" с российскими школьниками.

Путин рассказал о внутренней культуре русского народа на примере писем деда. Видео © LIFE

Глава государства поделился с ними глубокой личной историей. Так, Путин рассказал, что ему попались письма деда, которого президент никогда не видел, — он умер ещё до его появления на свет. Эти письма дед писал на фронт родному сыну — дяде президента нашей страны. И Путин, прочитав их, глубоко поразился тому, что эти два человека — люди без высшего образования и выросшие в деревне — обращаются друг к другу на "Вы".

"Мой дед — крестьянин, но он к своему сыну обращается на "Вы", представляете? А его сын к своему отцу — тоже на "Вы". Я вот о чём подумал, это же простой деревенский человек, он и писал с ошибками, но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа", — поразился Путин.

Президент добавил, что у него достаточно широкий круг общения и очень многие в разговоре считают забавой "использовать крепкое словцо", а тут — такая культура у простого деревенского человека. Глава государства добавил, что, прочитав эти письма, стал по-другому относиться и к своей семье, и к себе самому.