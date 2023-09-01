Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" объяснил на примере переписки своего родного дедушки с сыном, почему Россия непобедима.

Путин объяснил, почему Россия непобедима. Видео © LIFE

"Мне достались письма моего деда, которого я никогда не видел. Он ушёл из жизни, когда я ещё не родился. И он писал письма своему сыну, моему дяде, ушедшему на фронт. Я прочитал наказ деда своему сыну: "Бейте этих гадов!" Я понял, почему мы победили в ВОВ", — сказал глава государства.

Именно тогда Путин сделал вывод, что одолеть такой народ с таким настроем невозможно. Президент заключил: "Мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся!"