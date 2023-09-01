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1 сентября, 13:42

Путин объяснил, почему Россия непобедима

<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" объяснил на примере переписки своего родного дедушки с сыном, почему Россия непобедима.

Путин объяснил, почему Россия непобедима. Видео © LIFE

"Мне достались письма моего деда, которого я никогда не видел. Он ушёл из жизни, когда я ещё не родился. И он писал письма своему сыну, моему дяде, ушедшему на фронт. Я прочитал наказ деда своему сыну: "Бейте этих гадов!" Я понял, почему мы победили в ВОВ", — сказал глава государства.

Именно тогда Путин сделал вывод, что одолеть такой народ с таким настроем невозможно. Президент заключил: "Мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся!"

"К сыну — на Вы": Путин рассказал, что его поразило в письмах родного деда

"К сыну — на Вы": Путин рассказал, что его поразило в письмах родного деда

"Разговор о важном" — один из проектов платформы "Россия — страна возможностей", созданной по инициативе президента в 2018 году. Российский лидер, как ранее сообщал Лайф, выступает с этой лекцией перед школьниками, которые победили в международных олимпиадах и конкурсах или в целом добились выдающихся результатов в учёбе. В начале сегодняшней беседы с ребятами глава государства сравнил 1 Сентября с Новым годом.

Александр Юнашев
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