Путин объяснил, почему Россия непобедима
Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" объяснил на примере переписки своего родного дедушки с сыном, почему Россия непобедима.
Путин объяснил, почему Россия непобедима. Видео © LIFE
"Мне достались письма моего деда, которого я никогда не видел. Он ушёл из жизни, когда я ещё не родился. И он писал письма своему сыну, моему дяде, ушедшему на фронт. Я прочитал наказ деда своему сыну: "Бейте этих гадов!" Я понял, почему мы победили в ВОВ", — сказал глава государства.
Именно тогда Путин сделал вывод, что одолеть такой народ с таким настроем невозможно. Президент заключил: "Мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся!"
"Разговор о важном" — один из проектов платформы "Россия — страна возможностей", созданной по инициативе президента в 2018 году. Российский лидер, как ранее сообщал Лайф, выступает с этой лекцией перед школьниками, которые победили в международных олимпиадах и конкурсах или в целом добились выдающихся результатов в учёбе. В начале сегодняшней беседы с ребятами глава государства сравнил 1 Сентября с Новым годом.