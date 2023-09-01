Путин сравнил 1 сентября с Новым годом

Президент Владимир Путин начал лекцию "Разговор о важном" с поздравления школьников с началом учебного года. Российский лидер назвал 1 сентября одним из самых любимых праздников в стране и даже сравнил его с 31-м декабря.

"Ведь Новый год связан с ожиданиями чуда, с ожиданиями обновления. То же самое — и новый учебный год. Он тоже связан с чем-то новым, новыми открытиями, знаниями, друзьями. С шагом вперёд в развитии. Это затрагивает практически каждого человека в стране. У кого-то дети, внуки, кто-то преподаёт. Это очень добрый всенародный праздник. В том числе связанный с новыми шагами в развитии страны", — указал глава государства.