5 правил, как эмоционально помочь школьнику пережить 1 сентября и не стать ужасным родителем

Сентябрь — время новых начинаний и… ужасного стресса. Особенно для семей с детьми. Новые знакомства, новый учитель, новый класс — всё это может стать настоящим испытанием для детей, которые ещё не привыкли к школе, а также для их родителей, беспокоящихся о том, как будет проходить учебный год. Как справиться с этим всем и помочь ребёнку — в материале ниже.

Правило 1: Подготовьте ребёнка заранее

Как подготовить ребёнка к 1 сентября: 5 правил успешного старта. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Перед первым учебным днём обязательно поговорите со своим ребёнком о том, что его ждёт в школе. Расскажите о новых учителях, одноклассниках и расписании. Если есть возможность, обязательно отведите его в школу заранее, чтобы он знал, где находятся класс, столовая, раздевалка. Ребёнок должен быть готов к тому, что его ждёт на первом уроке, чтобы не испытывать стресс и не бояться неизвестности.

Правило 2: Позаботьтесь о здоровье ребёнка

В период перед 1 сентября нужно особенно внимательно следить за здоровьем любимого чада. Регулярно ли он питается, как много и хорошо спит, достаточно ли в его расписании активности? Школьнику будет гораздо легче пережить стресс 1 сентября в школе, когда он ментально и физически к этому готов.

Правило 3: Сделайте 1 сентября особенным днём

Первый учебный день: как помочь ребёнку справиться со стрессом? Фото © ТАСС / Максим Шеметов

Сделайте первый день в школе особенным для вашего ребёнка. Например, позвольте надеть новую одежду или рюкзак, которые чадо выбрало самостоятельно. Вы можете приготовить любимые блюда малышу на завтрак или вручить ему маленький подарок, когда тот вернётся из школы, чтобы отметить 1 сентября. Так этот день превратится в настоящий праздник.

Правило 4: Не забудьте про самого себя

Первый учебный день может быть напряжённым и для родителей. Не забывайте про своё эмоциональное состояние. Оставьте время для себя, чтобы расслабиться и собраться с мыслями. Это поможет вам сохранить спокойствие и поддержать ребёнка в случае каких-либо неприятных неожиданностей.

Правило 5: Оказывайте поддержку

Как правильно подготовить ребёнка к 1 сентября: памятка для родителей. Фото © Shutterstock

Самое главное, что вы можете сделать в первый учебный день, — это дать ребёнку понять, что родители всегда рядом и готовы поддержать во всём. Убедитесь, что малыш или подросток знает, что всегда может обратиться к вам за помощью или просто поделиться своими впечатлениями. Постарайтесь создать доверительную атмосферу, в которой ребёнок будет расслаблен. Не забывайте, что ваше присутствие и поддержка очень важны для любимого чада как в первый, так и во все остальные дни учебного года.