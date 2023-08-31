Американка Барби Оппенгеймер пожаловалась на проблемы из-за выхода новых фильмов

Жительница США по имени Барбара (Барби) Оппенгеймер испытала проблемы после выхода фильмов под названием "Барби" и "Оппенгеймер". Об этом сообщает издание Slate.

Жительница США Барбара Оппенгеймер. Фото © LinkedIn

По словам женщины, после премьер кинокартин ей начали писать друзья из колледжа со всего мира. Но это не главная проблема. Американка пожаловалась, что теперь она с большим трудом заселяется в отели. Сотрудники не верят ей и считают её документы фальшивыми.

"Я сейчас в отпуске. И когда я заселилась в отель, то сказала: "Моё имя Барби Оппенгеймер". Парень мне ответил: "По-твоему, это смешно?" — рассказала она.