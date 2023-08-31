Американка Барби Оппенгеймер пожаловалась на проблемы из-за выхода новых фильмов
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Жительница США по имени Барбара (Барби) Оппенгеймер испытала проблемы после выхода фильмов под названием "Барби" и "Оппенгеймер". Об этом сообщает издание Slate.
Жительница США Барбара Оппенгеймер. Фото © LinkedIn
По словам женщины, после премьер кинокартин ей начали писать друзья из колледжа со всего мира. Но это не главная проблема. Американка пожаловалась, что теперь она с большим трудом заселяется в отели. Сотрудники не верят ей и считают её документы фальшивыми.
"Я сейчас в отпуске. И когда я заселилась в отель, то сказала: "Моё имя Барби Оппенгеймер". Парень мне ответил: "По-твоему, это смешно?" — рассказала она.
По словам женщины, отец её мужа был троюродным братом Роберта Оппенгеймера. Поэтому она и получила эту фамилию. Американка призналась, что ей понравились оба нашумевших фильма, они вызвали у неё восторг.
Ранее Лайф писал, что почти половина россиян хотят посмотреть фильмы "Оппенгеймер" и "Барби". В Госдуме предложили показывать их в РФ без ведома владельцев. Позже стало известно, что "Оппенгеймера" не покажут в кинотеатрах даже в предсеансном показе. А вот комедию "Барби" можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 9 сентября.