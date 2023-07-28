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28 июля, 16:10

Россияне решили посмотреть "Барби и "Оппенгеймера" по методу Медведева

Опрос: Почти половина россиян хотят посмотреть "Оппенгеймера" и "Барби"

<p>Обложка © Twitter / JustRalphy </p>

Обложка © Twitter / JustRalphy

Дожидаться появления самых громких премьер лета — кинофильмов "Барби" и "Оппенгеймер" — россиянам придётся долго. Кинокомпании отчитались о том, что остановили поставки в РФ пиратских копий этих картин. Вот только российских "пиратов" этим не напугать, о чём свидетельствуют результаты опроса, проведённого kp.ru во "ВКонтакте", "Одноклассниках", Telegram и Viber.

Посмотреть вышеупомянутые новинки собираются почти половина рецензентов — 44%. А чуть больше пятой части опрошенных (21%) готовы смотреть фильм на языке оригинала.

"Я обязательно посмотрю фильмы в оригинальной версии, у меня нет проблем с английским языком", рассказал один из участников опроса, и он не одинок в своих намерениях.

9% опрошенных будут дожидаться появления кино с русским дубляжом на торрентах, будучи уверены, что этот момент наступит очень скоро. Еще 6% готовы посмотреть новинки сразу же, как только появится любительский перевод. Нашлись и те, кто уже умудрился посмотреть эти фильмы в русской озвучке. Другие 8% подождут официальной поставки этих картин в РФ. 5% собираются посмотреть фильмы по телевизору, а 3% ожидают их появления в ассортименте онлайн-кинотеатров. А 56% не планируют смотреть эти фильмы, так как считают, что западное кино себя исчерпало.

В опросе участвовали подписчики сайта kp.ru в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также голосование проводилось в мессенджерах Viber и Telegram. В общей сложности в опросе поучаствовали около 9100 человек.

Медведев посоветовал скачивать у "правильных пиратов" западные фильмы и музыку

Медведев посоветовал скачивать у "правильных пиратов" западные фильмы и музыку

Премьера "Оппенгеймера" в Лондоне состоялась 14 июля. Актёрский состав фильма досрочно покинул мероприятие в полном составе, выразив таким образом свою поддержку забастовке в Голливуде.

Юрий Лысенко
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