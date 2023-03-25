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25 марта, 09:42

Медведев посоветовал скачивать у "правильных пиратов" западные фильмы и музыку

Западные фильмы и музыку, которые стали недоступны в России, можно скачивать у "пиратов". Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам и пользователям "ВКонтакте".

"Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это всё скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы всё это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон", — сказал он.

При этом ущерб должен быть таким, чтобы западные компании обанкротились, подчеркнул политик. Медведев отметил, что раньше как юрист отрицательно относился к пиратству и считал, что лучше переплатить. Теперь же он поменял своё отношение: "что хотели, то и получили".

"Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь", — добавил Медведев.

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Ранее Медведев заявил, что уход западных компаний из РФ сыграет на пользу нашей стране. При этом, добавил он, многие из подобных фирм уже продумывают варианты своего возвращения.

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VK / Дмитрий Медведев

Светлана Оперук
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