"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
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25 марта, 09:12

Медведев рассказал, кто выиграет от ухода западных компаний из России

Медведев: Уход западных компаний из РФ сыграет на пользу стране

Уход западных компаний и брендов из России пойдёт на пользу именно нашей стране, при этом многие из подобных фирм уже продумывают варианты своего возвращения. Об этом в интервью российским СМИ и пользователям "ВКонтакте" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, некоторые компании вернутся сразу же после окончания СВО, причём кто-то это сделает буквально "на следующий день". Какие-то фирмы будут ждать одобрения со стороны властей своих стран, а третьи и вовсе уже заявили о том, что больше никогда не будут работать в России.

"В конечном счёте это будет всё равно в нашу пользу", — подытожил Медведев.

Медведев: Недопуск российских спортсменов на турниры является политически мотивированным

Медведев: Недопуск российских спортсменов на турниры является политически мотивированным

Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости ввести законодательный запрет для иноагентов на получение доходов из источников в России.

Артур Белкин
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