Медведев рассказал, кто выиграет от ухода западных компаний из России

Уход западных компаний и брендов из России пойдёт на пользу именно нашей стране, при этом многие из подобных фирм уже продумывают варианты своего возвращения. Об этом в интервью российским СМИ и пользователям "ВКонтакте" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, некоторые компании вернутся сразу же после окончания СВО, причём кто-то это сделает буквально "на следующий день". Какие-то фирмы будут ждать одобрения со стороны властей своих стран, а третьи и вовсе уже заявили о том, что больше никогда не будут работать в России.

"В конечном счёте это будет всё равно в нашу пользу", — подытожил Медведев.