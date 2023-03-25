"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 08:20

Медведев призвал скорректировать правила выдачи Fan ID

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал скорректировать правила выдачи паспорта болельщика (Fan ID) и заметил, что работа системы вызывает много нареканий. Об этом он заявил в интервью российским СМИ и отвечая на вопросы пользователей "ВКонтакте".

"Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. <...> Нужно как минимум корректировать правила тогда", — отметил Медведев.

В ГД раскрыли, как планируют вернуть болельщиков на стадионы после введения Fan ID

В ГД раскрыли, как планируют вернуть болельщиков на стадионы после введения Fan ID

Ранее президент РПЛ Александр Алаев назвал грустной посещаемость матчей чемпионата России по футболу после полного введения системы Fan ID на всех стадионах турнира.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Артур Белкин
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Футбол
  • Политика России
  • Спорт
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров