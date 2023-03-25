Медведев призвал скорректировать правила выдачи Fan ID

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал скорректировать правила выдачи паспорта болельщика (Fan ID) и заметил, что работа системы вызывает много нареканий. Об этом он заявил в интервью российским СМИ и отвечая на вопросы пользователей "ВКонтакте".

"Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. <...> Нужно как минимум корректировать правила тогда", — отметил Медведев.