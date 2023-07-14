Актёры "Оппенгеймера" покинули премьеру фильма из-за забастовки в Голливуде

Актёрская команда блокбастера "Оппенгеймер" покинула премьеру фильма в Лондоне в знак солидарности с объявленной в Голливуде забастовкой. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным канала, звёздный актёрский состав прибыл на премьеру картины в Лондоне, но узнав о забастовке сразу же ушёл с мероприятия. В числе актёров, которые покинули премьеру — Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Флоренс Пью, Кеннет Брана, Рами Малек и другие. Режиссёр фильма Кристофер Нолан, пояснил, что они отправились готовить плакаты для пикета.

"Они пошли рисовать плакаты для пикетов", — сообщил Нолан.