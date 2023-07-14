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13 июля, 23:59

Актёры "Оппенгеймера" покинули премьеру фильма из-за забастовки в Голливуде

Sky News: Актёры "Оппенгеймера" покинули премьеру для подготовки к забастовке

<p>Премьера фильма "Оппенгеймер" в Лондоне. Обложка © ТАСС / АР / Vianney Le Caer</p>

Премьера фильма "Оппенгеймер" в Лондоне. Обложка © ТАСС / АР / Vianney Le Caer

Актёрская команда блокбастера "Оппенгеймер" покинула премьеру фильма в Лондоне в знак солидарности с объявленной в Голливуде забастовкой. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным канала, звёздный актёрский состав прибыл на премьеру картины в Лондоне, но узнав о забастовке сразу же ушёл с мероприятия. В числе актёров, которые покинули премьеру — Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Флоренс Пью, Кеннет Брана, Рами Малек и другие. Режиссёр фильма Кристофер Нолан, пояснил, что они отправились готовить плакаты для пикета.

"Они пошли рисовать плакаты для пикетов", — сообщил Нолан.

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Напомним, ранее стало известно о планах членов Гильдии киноактёров США провести забастовку. Такое намерение стало следствием провального проведения переговоров по контрактам между актёрами и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Пикет начнётся 14 июля. Это будет первая забастовка актёров с 1980 года.

Оксана Попова
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