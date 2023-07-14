Актёры "Оппенгеймера" покинули премьеру фильма из-за забастовки в Голливуде
Sky News: Актёры "Оппенгеймера" покинули премьеру для подготовки к забастовке
Премьера фильма "Оппенгеймер" в Лондоне. Обложка © ТАСС / АР / Vianney Le Caer
Актёрская команда блокбастера "Оппенгеймер" покинула премьеру фильма в Лондоне в знак солидарности с объявленной в Голливуде забастовкой. Об этом сообщает телеканал Sky News.
По данным канала, звёздный актёрский состав прибыл на премьеру картины в Лондоне, но узнав о забастовке сразу же ушёл с мероприятия. В числе актёров, которые покинули премьеру — Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Флоренс Пью, Кеннет Брана, Рами Малек и другие. Режиссёр фильма Кристофер Нолан, пояснил, что они отправились готовить плакаты для пикета.
"Они пошли рисовать плакаты для пикетов", — сообщил Нолан.
Напомним, ранее стало известно о планах членов Гильдии киноактёров США провести забастовку. Такое намерение стало следствием провального проведения переговоров по контрактам между актёрами и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Пикет начнётся 14 июля. Это будет первая забастовка актёров с 1980 года.