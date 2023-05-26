Голливудские режиссёры пригрозили первой за десятки лет забастовкой

В Голливуде контракт Гильдии режиссёров с Альянсом продюсеров кино и телевидения истекает 30 июня, и теперь профсоюз требует заключения нового. Об этом пишет Variety.

Режиссёры намерены начать первую за 36 лет забастовку, если не удастся заключить договор с продюсерами. Профсоюз требует больше творческой свободы и времени на монтаж фильмов.

Указывается, что сейчас на подготовку финального монтажа картины кинорежиссёрам даётся минимум десять недель, а у телережиссёров ещё меньше времени — от двух дней на получасовую серию до 20 дней на двухчасовое кино.