Голливудские режиссёры пригрозили первой за десятки лет забастовкой
Variety: Режиссёры США требуют заключения нового контракта с продюсерами
В Голливуде контракт Гильдии режиссёров с Альянсом продюсеров кино и телевидения истекает 30 июня, и теперь профсоюз требует заключения нового. Об этом пишет Variety.
Режиссёры намерены начать первую за 36 лет забастовку, если не удастся заключить договор с продюсерами. Профсоюз требует больше творческой свободы и времени на монтаж фильмов.
Указывается, что сейчас на подготовку финального монтажа картины кинорежиссёрам даётся минимум десять недель, а у телережиссёров ещё меньше времени — от двух дней на получасовую серию до 20 дней на двухчасовое кино.
Напомним, 1 мая в Голливуде назрел масштабный бунт сценаристов. В тот день завершился срок контракта между ними и студиями. Сценаристы оказались недовольны низким уровнем зарплат, условиями работы при сотрудничестве со стриминговыми сервисами, такими как Netflix.
Pixabay