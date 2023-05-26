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26 мая, 11:34

Голливудские режиссёры пригрозили первой за десятки лет забастовкой

Variety: Режиссёры США требуют заключения нового контракта с продюсерами

В Голливуде контракт Гильдии режиссёров с Альянсом продюсеров кино и телевидения истекает 30 июня, и теперь профсоюз требует заключения нового. Об этом пишет Variety.

Режиссёры намерены начать первую за 36 лет забастовку, если не удастся заключить договор с продюсерами. Профсоюз требует больше творческой свободы и времени на монтаж фильмов.

Указывается, что сейчас на подготовку финального монтажа картины кинорежиссёрам даётся минимум десять недель, а у телережиссёров ещё меньше времени — от двух дней на получасовую серию до 20 дней на двухчасовое кино.

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Напомним, 1 мая в Голливуде назрел масштабный бунт сценаристов. В тот день завершился срок контракта между ними и студиями. Сценаристы оказались недовольны низким уровнем зарплат, условиями работы при сотрудничестве со стриминговыми сервисами, такими как Netflix.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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