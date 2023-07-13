Голливудские актёры пригрозили продюсерам и американскому телевидению забастовкой
Deadline: Актёры США заявили о намерении впервые за 40 лет провести забастовку
Члены Гильдии киноактёров США заявили, что собираются провести забастовку. Об этом сообщает портал Deadline.
Такое намерение стало следствием провального проведения переговоров по контракту между актёрами и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Сегодня Совет Гильдии проведёт собрание, на котором официально одобрит начало забастовки. Сам же пикет начнётся 14 июля. Это будет первая забастовка актёров с 1980 года.
Лайф писал, что 1 мая в Голливуде назрел масштабный бунт сценаристов. В тот день завершился срок контракта между ними и студиями. Сценаристы оказались недовольны низким уровнем зарплат, условиями работы при сотрудничестве со стриминговыми сервисами, такими как Netflix. А в конце мая о намерении начать забастовку заявили режиссёры. Они потребовали заключить контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения.
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