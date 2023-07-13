Голливудские актёры пригрозили продюсерам и американскому телевидению забастовкой

Такое намерение стало следствием провального проведения переговоров по контракту между актёрами и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Сегодня Совет Гильдии проведёт собрание, на котором официально одобрит начало забастовки. Сам же пикет начнётся 14 июля. Это будет первая забастовка актёров с 1980 года.

Лайф писал, что 1 мая в Голливуде назрел масштабный бунт сценаристов. В тот день завершился срок контракта между ними и студиями. Сценаристы оказались недовольны низким уровнем зарплат, условиями работы при сотрудничестве со стриминговыми сервисами, такими как Netflix. А в конце мая о намерении начать забастовку заявили режиссёры. Они потребовали заключить контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения.