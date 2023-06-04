Недовольные зарплатой нидерландские пекари хотят устроить забастовку

Пекари в Нидерландах планируют устроить забастовку, если работодатели не поднимут зарплаты. Об этом пишет портал NL Times.

Профсоюзы отказываются принять предложение работодателей об увеличении заработной платы в среднем на 5% в год. Там считают этот процент очень маленьким, поэтому и был выдвинут ультиматум.

По информации портала, если работодатели не представят более выгодное предложение к полудню 7 июня, работники пекарен остановят производство в знак протеста. Пекари в Нидерландах столкнулись с разными проблемами, например со значительно более высокими затратами на электроэнергию. Кроме того, профсоюзы хотят включить в двухлетний коллективный договор положение, разрешающее досрочный выход на пенсию.