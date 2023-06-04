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4 июня, 01:02

Недовольные зарплатой нидерландские пекари хотят устроить забастовку

NL Times: Пекари в Нидерландах готовятся к забастовке из-за низких зарплат

Пекари в Нидерландах планируют устроить забастовку, если работодатели не поднимут зарплаты. Об этом пишет портал NL Times.

Профсоюзы отказываются принять предложение работодателей об увеличении заработной платы в среднем на 5% в год. Там считают этот процент очень маленьким, поэтому и был выдвинут ультиматум.

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По информации портала, если работодатели не представят более выгодное предложение к полудню 7 июня, работники пекарен остановят производство в знак протеста. Пекари в Нидерландах столкнулись с разными проблемами, например со значительно более высокими затратами на электроэнергию. Кроме того, профсоюзы хотят включить в двухлетний коллективный договор положение, разрешающее досрочный выход на пенсию.

Ранее Лайф писал, что жители Франции из-за инфляции начали экономить на жизненно важных вещах. По итогам опроса, восемь из десяти французов хотя бы раз за последний месяц были вынуждены отказаться от еды, отдыха или медицинской помощи.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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