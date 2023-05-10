Французы вынужденно стали экономить на еде, отдыхе и медпомощи
Опрос Elabe: Французы начали экономить на еде, отдыхе и медицинской помощи
Чуть более трети жителей Франции (43%) за последние месяцы были вынуждены отказать себе в покупке некоторых продуктов из-за инфляции в стране, следует из опроса агентства Elabe. В анкетировании принимали участие 1000 французов в период с 9-го по 10 мая 2023 года.
Оказалось, что восемь из десяти французов (81%) хотя бы раз за последний месяц отказались либо от продуктов питания, шоппинга и отдыха, либо от медицинской помощи.
"Более трети (43%) отказались от покупки определённых продуктов питания и надлежащего отопления своих домов (34%). 17% вынуждены отказаться от лечения, 2% — оплачивать учёбу детей. 45% граждан вынуждены ограничивать себя, в том числе 32% ищут дополнительный доход. Ещё 13% вынуждены доставать резервные сбережения или брать деньги взаймы", — говорится в публикации.
Тем временем, несмотря на западные санкции, Россия покинула список из 100 стран с самой высокой инфляцией, а также впервые с 2014 года вошла в топ-10 крупнейших экономик мира.
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