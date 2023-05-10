Французы вынужденно стали экономить на еде, отдыхе и медпомощи

Чуть более трети жителей Франции (43%) за последние месяцы были вынуждены отказать себе в покупке некоторых продуктов из-за инфляции в стране, следует из опроса агентства Elabe. В анкетировании принимали участие 1000 французов в период с 9-го по 10 мая 2023 года.

Оказалось, что восемь из десяти французов (81%) хотя бы раз за последний месяц отказались либо от продуктов питания, шоппинга и отдыха, либо от медицинской помощи.