Француз протаранил шлагбаум на границе с Польшей, желая попасть в РФ и начать новую жизнь

Гражданин Франции протаранил шлагбаум на польской границе. Настолько сильно он хотел попасть на территорию России. Об этом сообщили в Варминско-Мазурском отделе Пограничной стражи республики.

Всё произошло пару дней назад, 2 мая. Сначала 36-летний француз хотел выехать из страны через пункт пропуска как положено, не нарушая закон, однако не имел при себе необходимых документов. Пограничники развернули мужчину, но спустя время он предпринял вторую попытку.

"Он решил не останавливаться до пограничного контроля, разогнался и протаранил шлагбаум, потому что очень хотел попасть в Россию", — говорится в тексте заявления.

Казалось, на пути целеустремлённого француза уже ничего не встанет, как пограничники развернули полосу с шипами. Мужчину задержали и отправили на допрос, во время которого он поделился своими планами о том, что хотел построить в России дальнейшую жизнь. В итоге ему выписали штраф на тысячу злотых (чуть больше 19 тысяч рублей).

Кстати, в машине пограничников ждал сюрприз — француз пытался провезти 11 патронов для охотничьего ружья. На них у него тоже не было необходимых документов, за что ему прилетел второй штраф — в размере 500 злотых (около десяти тысяч рублей). В итоге француза по паспорту и россиянина в душе отпустили.