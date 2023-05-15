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15 мая, 09:55

В Италии заявили об угрозе масштабной "макаронной забастовки"

В Италии рост цен на макароны может привести к массовым забастовкам

В Италии рост цен на макароны из-за инфляции может привести к массовым забастовкам по всей стране. Об этом сообщает газета I'll Messaggero.

Ассоциация потребителей Италии потребовала провести проверку: там утверждают, что рост цен необоснован и это приведёт к "макаронной забастовке". Антимонопольную службу попросили расследовать "аномальные" изменения стоимости товара на прилавках, а также выяснить, почему цены на макароны в магазинах сейчас в два раза выше инфляции.

Продовольственный союз связал рост цен с тем, что поступившие в магазины макаронные изделия производили тогда, когда зерно было дорогим. Из-за этого в цену были включены повышенные расходы на упаковку и высокие энергозатраты.

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Тем временем жители Франции из-за инфляции начали экономить на жизненно важных вещах. По результатам опроса, восемь из десяти французов хотя бы раз за последний месяц были вынуждены отказаться от еды, отдыха или медицинской помощи.

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ТАСС / Zuma

Ирина Фальке
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