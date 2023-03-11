В МВФ назвали страну Европы, которая может выйти из кризиса раньше всех
В МВФ считают, что Молдавия может выйти из кризиса раньше других стран Европы
Международный валютный фонд надеется, что Молдавия выйдет из кризиса раньше других стран Европы, заявил директор Европейского департамента организации Альфред Каммер. По его словам, уже через год экономическая ситуация в государстве может измениться.
"Мы наблюдаем значительное снижение темпов экономического роста в Европе. Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что республика пострадала от инфляции раньше, чем остальные европейские страны. Мы наблюдаем, что базовая инфляция в вашей стране стала снижаться", — сказал он в эфире телеканала RliveTV после встречи с властями государства.
Он считает, что это произошло из-за мер, предпринятых Нацбанком страны. Так, уже в феврале он уменьшил базисную ставку на 3 процентных пункта — до 17% годовых. По словам его руководства, пик инфляции был пройден осенью, когда показатель достиг рекордные за последние 20 лет 34%.
Ранее об экономической политике властей Молдавии высказался бывший президент Игорь Додон. Он обвинил главу государства Майю Санду в значительном наращивании госдолга, который всего за два года её правления увеличился более чем на 30%.
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