В России всё же покажут "Барби" по схеме, обкатанной на "Аватаре"

Нашумевшую комедию "Барби", бьющую рекорды по сборам во всём мире, можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 9 сентября. Как пишет Mash, схема показа уже знакома многим российским любителям кино: фильм будут крутить по предсеансному обслуживанию — перед основной лентой, на которую зрители и купят билеты.

Способ уже обкатан на "Форсаже", "Бэтмене" и "Аватаре": сначала киноманам покажут "Барби", а после — короткометражку "Фора Х". По данным телеграм-канала, билеты уже появились в продаже, но широко эта "премьера" не освещается.

Mash уточняет, что "Барби" будет с качественной картинкой и профессиональной многоголосой озвучкой. Предварительно, аналогичным образом в России будут показывать и "Оппенгеймера".

При этом в Минкульте РФ заявили РИА "Новости", что по-прежнему не получали заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер".