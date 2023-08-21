В России всё же покажут "Барби" по схеме, обкатанной на "Аватаре"
Mash: Фильм "Барби" можно будет увидеть в кинотеатрах России с 9 сентября
Кадр из фильма "Барби". Обложка © "Барби", режиссёр Грета Гервиг, сценаристы Грета Гервиг, Ноа Баумбак / kinopoisk.ru
Нашумевшую комедию "Барби", бьющую рекорды по сборам во всём мире, можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 9 сентября. Как пишет Mash, схема показа уже знакома многим российским любителям кино: фильм будут крутить по предсеансному обслуживанию — перед основной лентой, на которую зрители и купят билеты.
Способ уже обкатан на "Форсаже", "Бэтмене" и "Аватаре": сначала киноманам покажут "Барби", а после — короткометражку "Фора Х". По данным телеграм-канала, билеты уже появились в продаже, но широко эта "премьера" не освещается.
Mash уточняет, что "Барби" будет с качественной картинкой и профессиональной многоголосой озвучкой. Предварительно, аналогичным образом в России будут показывать и "Оппенгеймера".
При этом в Минкульте РФ заявили РИА "Новости", что по-прежнему не получали заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер".
Напомним, премьера комедии "Барби" состоялась 21 июля. В главных ролях: Райан Гослинг, Марго Робби. Режиссёр картины — Грета Гервиг, в копилке которой такие проекты, как "Маленькие женщины" и "Леди Бёрд" с Сиршей Ронан. За первые три недели после выхода лента о кукле заработала более одного миллиарда долларов. На фоне рекордных сборов продюсеры уже приступили к подготовке второй части "Барби".