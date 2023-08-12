Регион

Уведомления отключены

12 августа, 19:07

"Полнейшая чушь!": Малахов ушёл с показа "Барби" и разнёс фильм

Малахов назвал фильм "Барби" чушью и заявил, что ушёл с сеанса спустя 30 минут

Нашумевший фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом не понравился телеведущему Андрею Малахову. Журналист пришёл в кинотеатр посмотреть фэнтезийную комедию, собравшую в прокате более миллиарда долларов, и не смог дождаться окончания сеанса.

"Полнейшая чушь! Ушёл спустя 30 минут, до меня четыре человека вышли из кинотеатра. Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!" — написал он в телеграм-канале.

Розовая балерина: Волочкова решила хайпануть и села на шпагат в образе куклы Барби

Розовая балерина: Волочкова решила хайпануть и села на шпагат в образе куклы Барби

Лайф напоминает: премьера комедии "Барби" состоялась 21 июля. За первые три недели после выхода сборы фильма превысили один миллиард долларов. В России увидеть картину на большом экране можно, но придётся посмотреть ещё и рекламу букмекеров.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Любимов

Никита Осипов
  • Новости
  • Андрей Малахов
  • Кино и сериалы
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров