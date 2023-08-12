"Полнейшая чушь!": Малахов ушёл с показа "Барби" и разнёс фильм

Нашумевший фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом не понравился телеведущему Андрею Малахову. Журналист пришёл в кинотеатр посмотреть фэнтезийную комедию, собравшую в прокате более миллиарда долларов, и не смог дождаться окончания сеанса.

"Полнейшая чушь! Ушёл спустя 30 минут, до меня четыре человека вышли из кинотеатра. Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!" — написал он в телеграм-канале.