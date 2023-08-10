"Барби" начали показывать в России, однако есть два больших но
Кинотеатр в Тюмени начал показывать экранную копию "Барби" с рекламой букмекеров
Экранную копию фильма "Барби" начали показывать в России. Однако пока только в Тюмени, в кинотеатре под названием Gorkiy Cinema. Как пишет RTVI, билет на сеанс стоит от 300 рублей.
Организатор показа подтвердил, что копию фильма достали пиратским способом. В соцсетях некоторые возмущаются таким показом. Дело в том, что людям показывают копию с некачественной озвучкой и рекламой букмекерской конторы.
Напомним, премьера комедии "Барби" состоялась 21 июля. За первые три недели после выхода сборы фильма превысили один миллиард долларов. В Министерство культуры РФ не поступали заявки на получение прокатных удостоверений для фильма "Барби".
"Барби", режиссёр-сценарист Грета Гервиг / Kinopoisk.ru