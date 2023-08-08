Минкульт России не получал заявки на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"
В Министерство культуры РФ не поступали заявки на получение прокатных удостоверений для фильмов "Барби" и "Оппенгеймер". Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
"Нам не подавали заявки на прокатные удостоверения, я могу говорить только с этой точки зрения", — так Любимова ответила на вопрос о том, появятся ли "Барби" и "Оппенгеймер" на больших экранах в России.
Сами кинотеатры на своих сайтах тоже не сообщают о том, когда эти американские картины можно будет посмотреть. С тех пор как Universal Pictures ("Барби") и Warner Bros. ("Оппенгеймер") покинули российский рынок после начала СВО, ни один фильм этих компаний не появился официально в прокате отечественных кинотеатров.
К слову, запрет не слишком мешал наиболее предприимчивым бизнесменам Москвы. Например, столичная киносеть показывала "Аватар. Путь воды" Джеймса Кэмерона под видом российской короткометражки.
"Барби", режиссёр Грета Гервиг, сценаристы Грета Гервиг, Ноа Баумбак / kinopoisk.ru, © "Оппенгеймер", режиссёр Кристофер Нолан, сценаристы Кристофер Нолан, Кай Бёрд / kinopoisk.ru