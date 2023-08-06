Кассовые сборы "Барби" составили больше $1 млрд в мировом прокате

В третий уик-энд проката сборы кинокартины составили $53 млн, что на 43% меньше итогов второй недели. Стоит заметить, что "Барби" третью неделю подряд лидирует в американском прокате.

В России, как и во всём мире, набирает популярность фильм "Барби", премьера которого состоялась 21 июля. В главных ролях — Райан Гослинг и Марго Робби. Режиссёр картины — Грета Гервиг, в копилке которой такие проекты, как "Маленькие женщины" и "Леди Бёрд" с Сиршей Ронан. Над сценарием вместе с ней работал Ноа Баумбах, написавший такие крутые сюжеты, как "История о супружестве" и "Милая Фрэнсис".