Кассовые сборы "Барби" составили больше $1 млрд в мировом прокате
Актриса Марго Робби в роли Барби. Обложка © Кадр из фильма "Барби", режиссёр Грета Гервиг, сценарист Ноа Баумбах / "Кинопоиск"
Сборы романтической комедии "Барби" за первые три недели после мировой премьеры превысили 1 млрд долларов. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В третий уик-энд проката сборы кинокартины составили $53 млн, что на 43% меньше итогов второй недели. Стоит заметить, что "Барби" третью неделю подряд лидирует в американском прокате.
Картина о побеге знаменитой куклы из сказочной страны, режиссёром которого является Грета Гервиг, стала самым кассовым фильмом, снятым женщиной. Ранее этот рекорд принадлежал собравшему в прокате $822,8 млн фильму "Чудо-женщина", над которым работала Пэтти Дженкинс.
В России, как и во всём мире, набирает популярность фильм "Барби", премьера которого состоялась 21 июля. В главных ролях — Райан Гослинг и Марго Робби. Режиссёр картины — Грета Гервиг, в копилке которой такие проекты, как "Маленькие женщины" и "Леди Бёрд" с Сиршей Ронан. Над сценарием вместе с ней работал Ноа Баумбах, написавший такие крутые сюжеты, как "История о супружестве" и "Милая Фрэнсис".