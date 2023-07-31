Учёный объяснил, чем всех привлекает Барби и где здесь кроется проблема

Фигура куклы Барби обладает правильным соотношением талии к бёдрам, но другие пропорции тела вызывают вопросы. Об этом рассказала генетик Национального центра генетических исследований MyGenetics Вера Кушнаренко.

По её словам, один из основных факторов привлекательности женской фигуры в глазах мужчин — это соотношении талии к бедрам. Если талия узкая, а бёдра широкие, то мужчина подсознательно видит в такой женщине высокий репродуктивный потенциал. У Барби есть это соответствие.

"У неё талия по отношению к бёдрам кажется стройной и тонкой, поэтому эта приманка работает. Но с остальными пропорциями тела сложнее. Если перевести кукольные размеры в параметры реального человека, получится женщина ростом 167,5 см с талией 54 см и бедрами 78 см", — отметила эксперт в беседе с "kp.ru".

По её словам, по росту фигура Барби очень вытянута. От рождения женщинам сложно получить такую фигуру. Среднестатистической россиянке очень далеко до этих пропорций, поскольку их рост в среднем составляет 165 см, а для него норма обхвата талии и бёдер равны соответственно 60-75 см и 85-115 см.

Учёный добавил, что если фигура, как у Барби, дана от природы, а это очень редкое явление, то проблемы со здоровьем не грозят. А вот если женщина со средними формами начинает пытаться быть, как Барби, вот тут и начинается беда.

"Миллионы женщин, не имея такой генетики, стремятся стать похожими на Барби. И чаще всего такой внешности добиваются либо жесткими диетами (привет, анорексия!), либо операциями, например удалением нижних рёбер, — и это, естественно, накладывает отпечаток на здоровье. Искусственно сделать из себя Барби невозможно", — заключил генетик.