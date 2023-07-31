Стало известно, как россияне относятся к стандартам красоты в стиле Барби
Опрос "Авито": Большинство россиян поддерживают тренд на естественную красоту
Некоторые воспринимают образ популярной куклы Барби как эталон красоты и гонятся за идеалом, стараясь во всём соответствовать кумиру своего детства. Однако далеко не все разделяют такие "стандарты красоты": 50% участников опроса платформы "Авито.Услуги" заявили, что задаваемые образом куклы тренды нереалистичные и достичь их невозможно.
Согласно результатам опроса, которые есть в распоряжении Лайфа, 16% убеждены, что к этим стандартам можно приблизиться, а вот 34% вообще не готовы занимать какую-либо крайнюю позицию по этому вопросу.
Женщины больше, чем мужчины (53% против 46%), убеждены, что любые стандарты красоты слишком идеальны и не стоят того, чтобы им следовать. Больше всего такой точки зрения придерживаются люди старшего поколения — свыше 55% в возрасте от 45 лет. Среди тех, кому от 18 до 24 лет, об этом заявил 41% опрошенных.
В том, что стандарты красоты давят и при всём желании невозможно им следовать, признались 26%, причём в равной степени как мужчины, так и женщины. Из всех опрошенных 61% доволен своей внешностью, а представители сильного пола — даже больше, чем женщины (69% против 54%).
Людям в возрасте до 25 лет их внешность нравится больше, чем тем, кто старше 45 лет (66% против 54%). Совсем себе не нравятся 16% опрошенных. А 24% так и не смогли ответить на этот вопрос.
Также 66% респондентов убеждены, что натуральная красота никогда не выходит из тренда, поэтому макияж, наращивание волос, ресниц, увеличение губ — это всё лишнее. При этом 66% уверены, что внешняя красота всегда привлекает больше, чем внутренняя, — им возразили всего 10% от всех опрошенных.
Ранее косметолог Анна Кубаева рассказала, что "уколы красоты", при помощи которых косметологи могут корректировать мимику лица, убирать морщины, способны также влиять на настроение и помочь избавиться от депрессии.
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