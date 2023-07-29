Косметолог заявила о способности "уколов красоты" улучшать настроение и избавлять от депрессии

"Уколы красоты", при помощи которых косметологи могут корректировать мимику лица, убирать морщины, способны также влиять на настроение и помочь избавиться от депрессии. Об этом заявила Лайфу косметолог Анна Кубаева.

Дерматовенеролог и косметолог Анна Кубаева. Фото предоставлено Лайфу

По её словам, когда человек хмурит брови, в мозге активизируется негативная эмоциональная зона, или "зона несчастья". По вине такой бессознательной мимики даже просто во время чтения книги или работы за компьютером человек посылает нервные импульсы в лимбическую систему, которая привыкает к негативному эмоциональному фону.

"Когда человек улыбается, все нейрохимические, нейрообменные, нейроэндокринные процессы в мозге начинают работать так, будто всё хорошо. И наоборот — мышечно-нервная система будет активизировать "зону несчастья", пока не отключатся брови. Когда же мы расслабляем межбровье, связь с "зоной несчастья" теряется, следовательно, настроение улучшается", — сказала косметолог.

По её словам, от подобных мимических привычек избавиться довольно сложно. Можно отдать себе команду расслабить лицо или улыбнуться, но это скорректирует мимику и эмоциональный фон в лучшем случае частично. Косметолог же, как утверждает Кубаева, может принять более кардинальные меры — исправить негативную мимику с помощью ботулинотерапии.

"Это инъекционная методика с использованием ботулинического нейропротеина, которая временно блокирует гипертонус мышц. Именно по вине гипертонуса мышц страдает и наш эмоциональный фон, активируется "зона несчастья", меняется эстетический облик лица, закладываются морщины. Расслабляя эти мышцы, мы предотвращаем образование мимических морщин и увеличиваем процент положительных эмоций", — отметила Кубаева.