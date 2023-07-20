Названы 4 причины появления просянок, которые могут серьёзно подпортить лицо

Просянками называют милиумы — неопасные для здоровья образования на коже, которые, несмотря на медицинскую безобидность, способны ощутимо подпортить внешность. Подробнее о них и о том, что с ними можно сделать, рассказала врач-дерматокосметолог Амина Бердова.

Милиумы получили это название из-за сходства с просовой крупой. Они выглядят как маленькие бело-жёлтые наросты сферической формы на коже. Обычно они сразу появляются группами по пять или больше штук. Их содержимое имеет невоспалительную природу, а выходного канала, в отличие от прыщей, у просянок не бывает. В основном милиумы появляются у женщин, подростков и грудных младенцев.

Просянки бывают двух видов: первичные и вторичные, объяснила дерматокосметолог. Первый вид возникает из-за генетической предрасположенности, а вот вторичные могут появляться по разным причинам. Наиболее распространённые: неправильное очищение кожи, из-за которого поры оказываются закрытыми;

вызванные эндокринными нарушениями болезни, повышающие выделения сальных желёз;

вызванные неправильным питанием нарушения обмена веществ;

неправильный выбор продуктов по уходу за кожей.

Самое главное при появлении просянок не начинать пытаться их выдавить самостоятельно, предостерегла дерматокосметолог. Это приведёт к травмам кожи и возможным воспалениям, есть другие способы избавиться от милиумов.

"На первом месте стоит правильный уход за кожей, который включает очищение лица дважды в день мягким очищающим средством, подходящим по типу кожи, а также использование нежных эксфолиантов для удаления ороговевших клеток и регулярное увлажнение кожи. Если возникает необходимость в удалении милиумов, то лучше обратиться к врачу-косметологу", — подытожила Бердова в беседе с gazetametro.ru.