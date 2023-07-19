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19 июля, 08:51

Медик рассказала, о каких проблемах может говорить жирный блеск лица

Косметолог Носарева: Блеск лица возникает из-за жирной кожи и проблем с ЖКТ

Появление жирного блеска на лице связано в первую очередь с гиперпродукцией кожного себума (сала). Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач – дерматолог-косметолог, миколог "СМ-Косметология" Нана Носарева.

"Если вы обладатель жирного или комбинированного типа кожи, то блеска лица в течение дня не избежать, важно изначально выстроить грамотный домашний уход и план косметологических коррекций, чтобы минимизировать данное проявление. Если же вы обладатель нормального или сухого типа кожи — и вдруг появился жирный блеск и даже высыпания, нужно разбираться", — отметила эксперт.

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Она указала, что повышение выработки кожного себума может быть признаком изменений гормонального фона. Также жирный блеск появляется из-за длительного пребывания на солнце, смены климата, неграмотного ухода и пересушивания кожи агрессивными спиртовыми средствами в домашнем уходе. Кроме того, причинами могут быть нарушения в питании и работе ЖКТ, стресс, профессиональный спорт и физическое переутомление.

Чтобы не допустить жирного блеска кожи лица, медик посоветовала по возможности исключить все вышеперечисленные провоцирующие факторы. Для коррекции этого блеска необходимо применять грамотное очищение, использовать матирующие салфетки и своевременно проводить гигиенические чистки и другие процедуры.

Ранее врач-косметолог Светлана Смирнова рассказала о том, что летом кожа любого типа сильнее подвержена влиянию ультрафиолетового излучения. Поэтому стоит отказаться от некоторой косметики.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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