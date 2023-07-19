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19 июля, 16:00

Найден спасительный лайфхак, как в жару уберечь кожу бёдер от натирания

И пусть сейчас немного похолодало из-за ливней, это не значит, что жара не вернётся. Надев любимые шорты, можно столкнуться с неприятностью. Но мы расскажем, как её избежать.

Многие ненавидят лето и тёплую погоду по простой причине: ляжки трутся одна о другую, кожа раздражается и появляется дискомфорт от ходьбы. Но это не значит, что выхода нет и всю жару придётся ходить в брюках. На просторах Интернета был найден способ, который поможет носить любимые шорты.

Как в жару спасти кожу на бёдрах от раздражения. Фото © Freepik / gpointstudio

Как в жару спасти кожу на бёдрах от раздражения. Фото © Freepik / gpointstudio

Всё время люди сталкиваются со множеством неприятностей: прыщами, раздражением, опрелостями и лишним весом. Всё это вместе — самое неприятное комбо, которое может с вами случиться. Поэтому особо любопытные начинают экспериментировать. Всё же хочется находиться в теле с комфортом, каких бы размеров оно ни было. И, кстати, это миф, что ляжки трутся только у людей с формами. Нередко люди сталкиваются с этим явлением из-за слишком узкого таза или особенной формы ног с коленями, направленными внутрь.

Ляжки больше не трутся: лайфхак, который поможет. Фото © Shutterstock

Ляжки больше не трутся: лайфхак, который поможет. Фото © Shutterstock

Зайдя в одну из соцсетей, мы нашли умопомрачительный лайфхак! Оказывается, предотвратить в жару натирание кожи на внутренней стороне бёдер можно, если купить кокосовое масло. И детское гипоаллергенное. Смешать их один к одному и нанести на всю поверхность. Если перспектива использовать масла не нравится, поэкспериментируйте с дезодорантом (как роликовым, так и пудровым) или сухим шампунем.

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Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова
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