Найден спасительный лайфхак, как в жару уберечь кожу бёдер от натирания
И пусть сейчас немного похолодало из-за ливней, это не значит, что жара не вернётся. Надев любимые шорты, можно столкнуться с неприятностью. Но мы расскажем, как её избежать.
Многие ненавидят лето и тёплую погоду по простой причине: ляжки трутся одна о другую, кожа раздражается и появляется дискомфорт от ходьбы. Но это не значит, что выхода нет и всю жару придётся ходить в брюках. На просторах Интернета был найден способ, который поможет носить любимые шорты.
Как в жару спасти кожу на бёдрах от раздражения. Фото © Freepik / gpointstudio
Всё время люди сталкиваются со множеством неприятностей: прыщами, раздражением, опрелостями и лишним весом. Всё это вместе — самое неприятное комбо, которое может с вами случиться. Поэтому особо любопытные начинают экспериментировать. Всё же хочется находиться в теле с комфортом, каких бы размеров оно ни было. И, кстати, это миф, что ляжки трутся только у людей с формами. Нередко люди сталкиваются с этим явлением из-за слишком узкого таза или особенной формы ног с коленями, направленными внутрь.
Ляжки больше не трутся: лайфхак, который поможет. Фото © Shutterstock
Зайдя в одну из соцсетей, мы нашли умопомрачительный лайфхак! Оказывается, предотвратить в жару натирание кожи на внутренней стороне бёдер можно, если купить кокосовое масло. И детское гипоаллергенное. Смешать их один к одному и нанести на всю поверхность. Если перспектива использовать масла не нравится, поэкспериментируйте с дезодорантом (как роликовым, так и пудровым) или сухим шампунем.
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