Найден спасительный лайфхак, как в жару уберечь кожу бёдер от натирания

Многие ненавидят лето и тёплую погоду по простой причине: ляжки трутся одна о другую, кожа раздражается и появляется дискомфорт от ходьбы. Но это не значит, что выхода нет и всю жару придётся ходить в брюках. На просторах Интернета был найден способ, который поможет носить любимые шорты.

Как в жару спасти кожу на бёдрах от раздражения. Фото © Freepik / gpointstudio

Всё время люди сталкиваются со множеством неприятностей: прыщами, раздражением, опрелостями и лишним весом. Всё это вместе — самое неприятное комбо, которое может с вами случиться. Поэтому особо любопытные начинают экспериментировать. Всё же хочется находиться в теле с комфортом, каких бы размеров оно ни было. И, кстати, это миф, что ляжки трутся только у людей с формами. Нередко люди сталкиваются с этим явлением из-за слишком узкого таза или особенной формы ног с коленями, направленными внутрь.

Ляжки больше не трутся: лайфхак, который поможет. Фото © Shutterstock