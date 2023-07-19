"Это очевидно": Стилист рассказала, какая одежда сильно старит женщин

Бесформенная и серая одежда может визуально состарить женщину. Такое мнение выразила модный блогер и стилист Ольга Скорокосова.

"Одежда плохого качества, бесформенная, скучных серо-чёрно-коричневых оттенков не сделает вас моложе! Это очевидно", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

По мнению стилиста, сделает женщину "старушкой" и качественная одежда, которую просто неправильно подобрали. Зачастую такая ситуация возникает с платьями. По словам специалиста, для каждого возраста есть определённые цвета, фасоны и силуэты. Скорокосова призвала следить за внешним видом, начиная с причёски, макияжа и заканчивая одеждой.