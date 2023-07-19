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19 июля, 15:36

"Это очевидно": Стилист рассказала, какая одежда сильно старит женщин

Стилист Скорокосова: Бесформенная и серая одежда может состарить

Бесформенная и серая одежда может визуально состарить женщину. Такое мнение выразила модный блогер и стилист Ольга Скорокосова.

"Одежда плохого качества, бесформенная, скучных серо-чёрно-коричневых оттенков не сделает вас моложе! Это очевидно", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

По мнению стилиста, сделает женщину "старушкой" и качественная одежда, которую просто неправильно подобрали. Зачастую такая ситуация возникает с платьями. По словам специалиста, для каждого возраста есть определённые цвета, фасоны и силуэты. Скорокосова призвала следить за внешним видом, начиная с причёски, макияжа и заканчивая одеждой.

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Ранее Лайф писал, какую одежду выбирать для офиса в жаркую погоду. Рассказала об этом стилист Юлия Живутская.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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