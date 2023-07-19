Россиянам посоветовали избавляться от стрессов при помощи медитации и мантр

Медитация используется не только в качестве духовной практики, но и как рабочий инструмент для снижения стресса. Об этом рассказала женский наставник Лея Богомолова.

Она отметила, что мантры — своего рода инструменты медитации. Короткие фразы нужно повторять многократно. На санскрите, то есть литературном языке Древней Индии, "ман" означает "ум", а "тра" — "освобождение". По словам эксперта, подобные практики освобождают от ограничений. Человек на энергетическом уровне очищается от инфомусора и негативной кармы, притягивая благополучие.

В интервью РИА "ФедералПресс" Богомолова высказала мнение, что мантры нужны тем, кто чувствует привязанность к внешним обстоятельствам и хочет расширить внутреннюю свободу. В результате человек может обрести покой и тишину — всё это за счёт возвышенной резонирующей энергии. По словам специалиста, санскрит "прописан" в каждом из нас на клеточном уровне, поэтому все люди реагируют на мантры одинаково.

Они позволяют уменьшить активность ума и перевести его в состояние расслабленности, а также помогают по-новому взглянуть на вещи. Такие практики полезны тем, кто хочет научиться контролировать эмоции. Богомолова уверена, что к мантрам и медитациям можно прибегнуть в любом возрасте, независимо от вероисповедания.