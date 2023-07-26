Россияне раскрыли правду о своих бьюти-процедурах после "силиконового скандала" со Славой

Россияне не сильно увлекаются инъекциями, биоревитализациями и прочими услугами косметологов. 30% говорят, что эта ерунда им не нужна, и предпочитают стареть естественно, свидетельствуют результаты опроса kp.ru, приуроченного к "силиконовому скандалу" с певицей Славой.

"Надоел уже культ красоты и молодости. Живите достойно, старейте достойно. Ничего нет прекраснее доброты", — заметила одна из участниц опроса.

Ещё 36% рассказали, что для ухода за собой им достаточно обычных кремов, 13% в дополнение к ним используют маски и сыворотки. 9% опрошенных процедурам искусственного омоложения предпочитают здоровый образ жизни, спорт и правильное питание.

Оставшиеся 12% прибегают к различным процедурам, а 5% делают уколы красоты и борются с морщинами. Еще 4% ходят к косметологу и делают различные омолаживающие процедуры. 2% россиян предпочитают омолаживающий массаж и только 1% участников опроса ради красоты готовы на пластику. В опросе приняли участие 5,9 тысячи человек.