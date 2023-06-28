Почему от вау-процедуры SMAS-лифтинг нет эффекта: врач назвала 5 причин

SMAS-лифтинг — эта аппаратная процедура, которая позволит помолодеть на несколько лет без хирургического вмешательства и долгой реабилитации. Она подходит даже самым занятым людям: сама манипуляция занимает всего 20–30 минут, при этом результат впечатляет: через 3–6 месяцев кожа лица подтягивается, разглаживаются морщинки, уменьшаются жировые отложения на лице. Однако вау-эффект не всегда гарантирован. Дерматовенеролог поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной улице Елена Юцмюц назвала пять причин, почему SMAS-лифтинг может пойти не так.

1. Отсутствие консультации

Если врач в первый приём сразу ведёт пациентку на процедуру — это повод для отказа от услуги. Как подчеркнула собеседница Лайфа, опытный профессионал сначала внимательно изучит вашу кожу (иногда даже назначают УЗИ), проведёт подробную консультацию, на которой задаст целый ряд вопросов: какого эффекта вы хотите добиться, что вы понимаете под подтяжкой, подходит ли для ваших целей именно SMAS-лифтинг, а главное — подходит ли для этого аппарат, имеющийся в клинике.

2. Непрофессиональный специалист и неправильно проведённая процедура

SMAS-лифтинг — сложная процедура, которая должна быть серьёзным, строго врачебным мероприятием. За "штурвалом" аппарата должен быть грамотный, думающий, ответственный доктор, предупреждает Юцмюц. "Эффект может быть плохим, если специалист не имеет высокой квалификации, подтверждающейся дипломом о получении высшего образования в области косметологии и дерматологии, а также действующего сертификата, дающего право на осуществление медицинской деятельности. При записи к врачу лучше уточнить наличие данных документов и проверить их при посещении клиники", — советует собеседница Лайфа.

3. Проведение процедуры в частном кабинете

Риск проведения некачественной процедуры минимален в крупной поликлинике, за которой ведётся строжайший контроль со стороны проверяющих органов. В частных арендованных кабинетах и небольших коммерческих клиниках больше риска применения несертифицированной аппаратуры, уточняет Юцмюц.

4. Неподходящий аппарат

Даже если аппарат оригинальный — это не значит, что он вам подходит, потому что каждый имеет различный эффект. "Ответственный врач даже может сказать пациенту: "У меня есть аппарат, но он не подходит для вашего типа лица". В противном случае бывают серьёзные осложнения. Например, у женщины истончённый слой подкожного жира, но она хочет убрать мелкие морщины — неподходящий аппарат не уберёт морщинки, но может неблагоприятно подействовать на сосуды и "приварить" кожу в отсутствие надлежащей толщины той самой подкожно-жировой клетчатки", — предупреждает дерматовенеролог.

5. Проведение SMAS-лифтинга на аппарате-подделке

Сейчас на рынке много подделок аппаратов для безоперационной подтяжки лица и много брендов, но только три из них — Ulthera, Ultraformer и UTIMS — официально работают в России. Врач советует искать клиники, которые работают на оригинальных аппаратах этих марок. У машин должны быть сертификаты соответствия и серийные номера.