От гимнастики для лица до нитей: 5 лучших способов убрать брыли и подтянуть овал лица

Возрастное опущение щёк и появление брылей нарушают эстетику лица, что заставляет женщин прибегать к помощи специалистов. Врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Роза Герлиани рассказала в беседе с Лайфом, как вернуть чёткий овал лица.

Дерматокосметолог Роза Герлиани. Фото © Предоставлено Лайфу

"Изменения происходят из-за перераспределения и истончения жировых пакетов, которые вызваны снижением тонуса подкожных тканей и воздействием силы тяжести. Чёткий овал в совокупности — это выраженные скулы, ровная линия нижней челюсти, округлый подбородок. Если до 30 лет процессы старения не сильно заметны, то ближе к 40 годам эластичность кожи и связок снижается из-за нехватки собственного коллагена", — объяснила врач.

Для устранения этого косметологи предлагают разнообразные процедуры для подтяжки овала лица, и наиболее популярными считаются контурная пластика, аппаратная коррекция (SMAS-лифтинг), нитевые методы и коллагеностимулирующие препараты. Последние лучше применять в комплексе с аппаратными методиками, советует Герлиани. Хороший эффект даёт гимнастика для лица, но, по мнению косметолога, она бесполезна для возрастной кожи.

Суть контурной пластики заключается в введении филлеров для воссоздания потерянных объёмов и маскировки недостатков. Максимального эффекта можно достичь при коррекции углов, скул и подбородка (full face).

SMAS-лифтинг — это безоперационная подтяжка лица, где на глубокие слои воздействует ультразвук. Он также стимулирует выработку коллагена и производит омолаживающее действие. Эффекта хватает на 1-2 года. Не менее популярен RF-лифтинг (радиочастотный лифтинг), при котором радиоволны точечно воздействуют на нужные зоны.

При нитевой подтяжке используются мононити и нити с насечками (чтобы переместить ткань и придать нужный овал лицу). Нити без насечек применяются просто для профилактики, уточнила медик. Ко всему врачи рекомендуют коллагеностимуляторы — "для подержания каркаса". Процедура идентична нитевой подтяжке, только под кожу вводится препарат, способствующий выработке собственного коллагена.