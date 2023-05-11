Косметолог раскрыла, как за 20 минут помолодеть на несколько лет

Многие косметологические процедуры требуют нескольких дней реабилитации, а если речь идёт о пластических операциях, то восстановительный период может растянуться на месяцы. Далеко не у всех есть такой временной ресурс. Однако есть процедура, которая позволит помолодеть на несколько лет без хирургического вмешательства и долгой реабилитации. О плюсах этого способа Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, врач-косметолог ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Надия Кислова.

Речь идёт о SMAS-лифтинге — эта аппаратная процедура подходит даже самым занятым людям. Время визита у косметолога — около часа, а сама манипуляция занимает всего 20-30 минут, при этом эффект заметен сразу. Как рассказала врач, после SMAS-лифтинга можно отправляться на работу или по делам и выглядеть свежей, отдохнувшей и помолодевшей.

Надия Кислова рассказала Лайфу, какого эффекта ждать от SMAS-лифтинга: кожа лица подтягивается, ярко выраженный лифтинг-эффект;

разглаживаются некоторые морщинки;

уменьшаются жировые отложения на лице.