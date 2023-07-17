Лишь четверть россиян принимают себя такими, какие есть

Три четверти россиян занимаются спортом или физкультурой, а 35% не готовы платить за идеальную фигуру. Это выяснили в ходе совместного опроса СК "Росгосстрах Жизнь" и банк "Открытие". Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Согласно опросу, 41,5% россиян считает, что может привести себя в форму до конца лета и подтянуть фигуру, поэтому не зацикливается на этом. 25,5% опрошенных принимают себя такими, какие есть, а сильно переживают и чувствуют неуверенность в себе из-за несовершенного внешнего вида 18% респондентов. Оставшиеся 15% просто не думали об этом.

Также по данным исследования удалось установить, что примерно 24% не занимаются спортом. Однако 76% стараются поддерживать физическую активность. 32% опрошенных заявили, что занимаются спортом три раза в неделю, а 31,5% — два дня из семи. 16% успевают заниматься физкультурой и спортом только один раз в неделю или реже. Каждый десятый (11,5%) ежедневно выполняет физические упражнения, а 9% тренируются по возможности и настроению.

Желая лучше выглядеть, респонденты не готовы тратить на это много денег. Причём 35% опрошенных вообще не хотят платить за спорт, поэтому 14% из них не занимаются им, а каждый пятый (21%) тренируется дома. 45% опрошенных не жалко расстаться с суммой от одной до трёх тысяч рублей в месяц. А 18% респондентов выделяют на занятия спортом от трёх до десяти тысяч рублей в месяц. Только 2% тратят на эти цели ежемесячно больше десяти тысяч рублей.

Кроме того, россияне рассказали, каким видам спорта отдают предпочтение. В топ-3 вошли фитнес (28%), езда на велосипеде (27%) и бег (23%). Наименее популярными (2%) оказались единоборства и водные виды спорта. 40% опрошенных занимаются спортом самостоятельно, 25% — с тренером. 22% тренируются по онлайн-урокам, ещё 9% — с помощью тренера онлайн, и 4% используют фитнес-приложения.

Питание также играет важную роль в улучшении фигуры, уверены россияне. Так, 49% считают, что избавиться от лишнего веса поможет сбалансированное питание с низким содержанием углеводов, сахара и жиров. 21% отдаёт предпочтение диете с повышенным содержанием белка в пище, 20% отмечают, что питаются по системе средиземноморской диеты. В равных долях (по 13%) россияне придерживаются интервального голодания и кетодиеты. Ещё 11% относят себя к веганам, вегетарианцам, фрукторианцам и сыроедам.

"Многие хотят придерживаться здорового образа жизни, но не у всех по разным причинам это получается делать регулярно. Тем не менее заниматься спортом и следить за питанием важно не только для формирования спортивной фигуры, но и для профилактики здоровья. Для успешного начала занятий спортом лучше всего обратиться к специалисту, который поможет подобрать эффективную и подходящую программу тренировок с учётом особенностей организма и уровня физической подготовки, а также даст полезные советы по правильному питанию", — рассказала руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова.